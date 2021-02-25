شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطرح كليب أغنيته الجديدة "بحب الجدعنة" على طريقة المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان حمادة هلال كليب أغنيته الجديدة "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.

حمادة هلال

وسبق وروج النجم حمادة هلال لأحدث أغنياته "بحب الجدعنة"، من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة له وهو بلوك جديد ذكر من خلالها متابعيه بذكريات دوره فى فيلم "حلم العمر" الذى ظهر خلاله بشخصية ملاكم، قبل 13 عام، وذلك بعدما ظهر حمادة هلال فى الصورة جديدة، وهو فى فورمة مميزة مثلما كان الحال خلال فيلمه الذى تم طرحه عام 2008.

من ناحية أخرى، يجسد الفنان حمادة هلال فى مسلسله الجديد "المداح" الذى بدأ تصوير مشاهده أمس الأحد للعرض فى شهر رمضان المقبل، دور شاب ريفى متزوج من نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى وإجتماعى.

ومسلسل المداح بطولة كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري إخراج أحمد سمير فرج.

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته كل من: سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.