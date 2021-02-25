شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: معنديش مانع أغنى مهرجانات مع حمو بيكا أو شاكوش لكن بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة اللبنانية كارول سماحة أنها تتعامل مع ابنتها "تلا"، بنفس الطريقة التى تعاملت بها من أهلها وهى صغيرة ، وعن إمكانية موافقتها على دخول ابنتها الفن قالت كارول:"حاليا مش متأكدة إن صوتها حلو أم لا، خاصة إنها تبلغ من العمر خمس سنوات ونصف، ويتميز صوتها بنغمة مختلفة وليس للدرجة إنها تكون مطربة".

وأضافت خلال ندوتها في الخليج 365 حتى لو "تلا"، معندهاش صوت حلو، أنا طول الوقت بحاول أسمعها أغانى أم كلثوم والعندليب عبدالحليم حافظ، مشيرة إلى أنها تقوم بكتابة أغانى فى الوقت الحالى ولكن ليس بالشكل الكافى.

وأشارت كارول أنها تتمنى أن تقدم ألبوم كامل للأطفال، ولكن ليس هناك حاليا شركة إنتاج متوفرة تتولى هذا الأمر، مضيفة أنها قدمت ألبوم للأطفال وكانت تبلغ 11 سنة من عمرها.

وعن إمكانية تقديمها أغانى مهرجانات فى حال عرض عليها هذا الأمر، قالت كارول:"لا أمانع ذلك، ولكن بفكرة مختلفة ولابد من دراستها خاصة أن هذا اللون من الغناء له جمهوره ومستمعيه".

وردا على سؤال فى حال طلب منها وخصوصا من المخرجة بتول عرفة تقديم أغنية مهرجانات مع حمو بيكا أو شاكوش أوعمر كمال قالت ليه لا، ممكن نعمل كده خاصة لو فكرة كويسة، وهؤلاء ناجحين في شغلهم ولكن خطى الغنائى مختلف عنهم .

وكرم ”الخليج 365” النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مشوارها الفني المميز، وإتقانها في اختيار أغنياتها، من حيث الكلمات والألحان، وأفكار تصوير كليباتها المتنوعة والمميزة وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان في استقبالها الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وأجرت النجمة اللبنانية كارول سماحة لقاءً في "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وكشفت خلال كواليس أغنياتها وكليباتها التي قدمتها خلال مشوارها الفني المميز، وكيفية اختيار أغنياتها من حيث الكلمات والألحان المميزة، كما كشفت عن أعمالها الجديدة التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة على الساحة الغنائية.



قسم الفن يحتفى بكارول سماحة فى حضور خالد صلاح



كارول سماحة خلال حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (1)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (2)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى ندوة الخليج 365