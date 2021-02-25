شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وهيفاء وهبى ومايا دياب يهنئن الشعب الكويتى بمناسبة العيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على تهنئة الشعب الكويتي بمناسبة الاحتفال بعيد الكويت الوطني الذي يوافق 25 فبراير من كل عام، وقالت في رسالة تهنئة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر": " بمناسبة العيد الوطني الكويتي، كل عام والكويت الحبيبة بخير وسلام".



هيفاء وهبى على تويتر

كما هنأت المطربة انغام، الشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني، وقالت على حسابها بـ"تويتر": " زي الأيام دي من كل سنه اعتدت ان أحتفل مع أهلي وأصدقائي الكويتيين بعيدهم الوطني اعاده الله عليهم بالخير والبركه كل سنه وانتم طيبين بمناسبة العيد الوطنى الكويتي".



انغام على تويتر

كما عبرت النجمة اللبنانية مايا دياب عن اعتزازها بالشعب الكويتي فى يوم العيد الوطني، وهنأت الكويتيين برسالة على حسابها بموقع "تويتر": "الشعب الكويتي شعب محب بيقدر الفن والثقافة والجمال .. شعب شقيق وله معزة خاصة بقلبي.. ان شاء الله كل سنة بالازدهار والتقدم الكويت الحبيبة".