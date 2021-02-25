شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ آسر ياسين: عيد ميلاد سعيد لشخص عزيز على قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة الكبيرة يسرا الفنان آسر ياسين، بمناسبة عيد ميلاده الذى يحل اليوم الخميس، متمنية له عاما سعيدا، حيث نشرت عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها مع آسر، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لشخص عزيز جدا على قلبى".



يسرا وآسر ياسين

واحتفلت شركة "سينرجى" بعيد ميلاد النجم آسر ياسين، اليوم، حيث إنه من مواليد 25 من شهر فبراير، ونشر الحساب الرسمى لشركة سينرجى بموقع "إنستجرام"، صورة للنجم آسر ياسين، من كواليس دوره بمسلسل الاختيار الذى عرض فى رمضان الماضى، مصحوبة بتعليق، "النهاردة عيد ميلاد آسر القلوب الفنان الجميل آسر ياسين، سينرجى بتقولك كل سنة وانت طيب يا فنان"، وأضاف الحساب الرسمى لشركة سينرجى "قولنا فاكر كان اسمه إيه فى مسلسل الاختيار؟".



تهنئة يسرا لآسر ياسين

وسبق ووجهت النجمة يسرا، رسالة شكر للناقد السينمائى طارق الشناوي، بعد تنفيذه لوصية الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، التى كانت طرح كتاب "وحيد حامد الفلاح الفصيح"، للجمهور.