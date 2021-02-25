شكرا لقرائتكم خبر عن كريسى تيجان عارضة أزياء أمريكية تطالب بايدن بإلغاء متابعتها على تويتر ..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقدمت عارضة الأزياء الأمريكية كريسى تيجان، على طلب غريب من الرئيس جو بايدن، وذلك بعدما ناشدته عبر حسابها على موقع تويتر بأن يلغى متابعتها على الموقع، حتى تتمكن من العودة إلى التغريد بشكل طبيعى.

وأوضحت العارضة البالغة من العمر 35 عاما، أنها بحاجة إلى أن يتوقف بايدن عن متابعتها، مشيرة إلى أنها قامت بالتغريد "بضع مرات" فقط منذ أن بدأ حساب بايدن متابعتها في أواخر يناير بعد تنصيبه، حيث أصبحت واحدة من 13 شخصا فقط يتابعهم الحساب الرئاسي على "تويتر"، وبالتالي ربما شعرت بأن عليها عدم التغريد بالصورة المعتادة.



تيجان تطالبه بعدم متابعتها وإلغاء المتابعة على تويتر

وكتبت كريسى تيجان مناشدة الرئيس بايدن: "لقد قمت بالتغريد بضع مرات منذ متابعة حضرتكم العزيزة لي على تويتر.. لذا أطلب من سيادتك إلغاء متابعتى.. أنا أحبك".

واعتبارا من يوم التنصيب، كان الحساب الرئاسي لبايدن "POTUS" يتابع 13 شخصا فقط، بما في ذلك العديد من موظفي البيت الأبيض ونائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجته جيل بايدن، وكانت عارضة الأزياء الشخصية غير السياسية الوحيدة التي يتابعها الحساب.

ويبدو أن رغبة تيجان قد تحققت بعد فترة قصيرة من طلبها، حيث توقف حسابجو بايدن عن متابعتها، واحتفلت في تغريدة لاحقة، وكتبت: "أنا حرة!".

وليس من الواضح ما إذا كان عدم المتابعة هو عمل بايدن نفسه، أو شخصا من موظفي البيت الأبيض، أو خطوة استراتيجية من جانب عارضة الأزياء الشهيرة التى أرادت بذلك عمل أصداء كبيرة لاسمها.

ولفتت زوجة المغنى الأمريكى جو ليجند الانتباه بغرابة تصرفها، خاصة أنها هى من طلبت من الرئيس الأمريكى عمل متابعة لها بعد تنصيبه حينما كتبت عبر تويتر أيضا فى رسالة له "مرحبا جو بايدن، لقد حظرت من قبل الرئيس السابق لمدة 4 سنوات، هل يمكنني الحصول على متابعتك من فضلك. قبل أن يحقق أمنيتها التى تخلت عنها بعد أيام، بطلبها الغريب على تويتر بإلغاء متابعتها.