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المتحدة تتعاقد مع روزناما على مسلسل "المدينة" لـ دنيا سمير غانم

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القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى مع المنتج هشام جمال ممثلا عن شركة "روزناما"، على أن يتم عرض مسلسل "المدينة"، للنجمة دنيا سمير غانم على شاشات المتحدة خلال موسم دراما رمضان المقبل.

 

يذكر أن مسلسل"المدينة" من بطولة دنيا سمير غانم، وإنتاج روزناما مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

 

ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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