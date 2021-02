شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصالها عن شيا لابوف..بهذه الطريقة مارجريت كوالى تدعم FKA Twigs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت النجمة مارجريت كوالى العالم بدعمها للنجمة العالمية FKA Twigs ، و ذلك بعد انفصال مارجريت عن النجم العالمى شيا لابوف الشهر الماضي.

نشرت مارجريت كوالى ممثلة فيلم " The Once Upon A Time in Hollywood " على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " Instagram " صورة FKA Twigs التي تصدرت غلاف مجلة " ELLE " و هى أول مقابلة تجريها المغنية الشهيرة fka منذ اتهامها لصديقها السابق النجم شيا لابوف بعلاقة مسيئة العام الماضى ، ومارجريت كتبت على الصورة "شكرا لك" و كأنها تريدان تبعث برسالة أن لديها المزيد من الاسرار التي ستكشفها مثلما فعلت FKA .

يبدو أن الأيام المقبلة ستكشف عن الكثير بين لابوف ومارجريت كونها قررت دعم FKA Twigs بشكل مباشر وامام العالم كله .



FKA

يذكر أن النجمة العالمية FKA Twigs تصدرت المواقع العالمية خلال شهر ديسمبر الماضى و ذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد صديقها السابق النجم العالمى شيا لابوف، حيث اتهمته "بإساءة المعاملة بلا هوادة" خلال علاقتهما، واتهمت النجمة الشهيرة فى دعواها الممثل بأنه تسبب لها فى العديد من الاضرار بسبب الضرب والاعتداء ، وقد نفى فريق شيا لابوف القانونى "كل الادعاءات" الموجهة للممثل الشهير .