بعد ترميمه.. "نتفليكس" تنشر 14 صورة من "صلاح الدين" وتصفه بالكنز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت منصة "نتفليكس" العالمية، صورًا من فيلم "صلاح الدين"، إنتاج عام 1963، وحرصت على الإشادة به.

وعلقت الصفحة الرسمية للمنصة الشهيرة عبر "فيسبوك": "فيلم صلاح الدين كنز من المشاهد الغنية في التصوير والأزياء والألوان!".

فيلم الناصر صلاح الدين للمخرج يوسف شاهين، قصة يوسف السباعي، (معالجة القصة): محمد عبدالجواد، نجيب محفوظ، عبدالرحمن الشرقاوي، وهو فيلم تاريخي تدور أحداثه حول فترة من حياة القائد صلاح الدين الأيوبي، وهي فترة الحروب الصليبية ومحاولة صلاح الدين إثبات أن القدس كأرض ومكان مقدس للمسلمين في الفيلم يناقش قضية الأرض، ورشح الفيلم لمهرجان موسكو السينمائي الدولي سنة 1963م.

شارك في بطولة الفيلم الشهير، عدد من النجوم أبرزهم: "أحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، نادية لطفي، حسين رياض، حمدي غيث، ليلى فوزي، عمر الحريري، ليلى طاهر".