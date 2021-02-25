"mbc مصر" تعلن موعد عودة عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشفت قناة "mbc مصر" موعد عودة الإعلامي عمرو أديب لتقديم برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" عبر شاشتها.

ويعود أديب لبرنامجه بداية من غد "الجمعة" على الهواء في تمام العاشرة مساء، بعد أن غاب عن حلقات الأسبوع الماضي بسبب تعرضه لحادث سير تطلب خضوعه لبعض الراحة المنزلية.

وأكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب يستأنف تقديم حلقات البرنامج المُباشرة يومياً من الجمعة للاثنين كالمعتاد في تمام العاشرة مساءً.

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBCمصر" يومياً من الجمعة إلى الإثنين، الساعة 10:00 مساءً.