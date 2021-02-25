بعد سخريته من إعلان "عمرو دياب.. خالد تاج الدين يهاجم محمود الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتقد الشاعر خالد تاج الدين، سخرية الفنان محمود الليثي من إعلان العطر الخاص بالفنان عمرو دياب، واتهام صناعه باللعب على أحلام الشباب.

خالد"وهو مؤلف "وانا معاك" الأغنية المصاحبة للإعلان" هاجم الليثي عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب:"على أساس ان المسلسلات واقعيه يعني .. و بعدين مع كامل احترامي هو أنت مالك".

وقال “الليثي” خلال مقطع الفيديو نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك،: “إعلان البرفيوم الجديد ألف مبروك يا عمرو ربنا يجعلها فاتحة خير عليك وإن شاء الله ربنا يكرمك، أنت تعبت كتير وآن الأوان بقى نعمل مشاريع بقى وننبسط”.

تابع: “إن شاء الله خير، تبقى فاتحة خير عليك يا حبيبي، دلوقتي بالنسبة للإعلان أنا حابب أشكر المخرج طارق العريان والفنان عمرو دياب ومكتب الكاستينج اللي جاب الموديلز، يعني الله أكبر أكيد ده مش مكتب كاستينج عادي، لا ده مكتب كاستينج في متحف الشمع، مكتب كاستينج من المريخ يعني هما صوروا في دبي فأكيد طبعا ليهم صلة بالمريخ يعني، فاختيار جميل، اختيار حلو جدا، أنا مبسوط باختيار الموديلز”.

واستكمل: “اللي أنا عايز اسأل فيه بقى، دلوقتي أنا لو اشتريت المنتج هيحصل معايا اللي حصل ولا إيه؟ يعني أنا حاسس الإعلان مفيهوش واقعية، يعني أنا دلوقتي ارش الرشتين وامشي جنب واحدة زي الاولانية أو التانية الاتنين حلوين يعني، امشي جنبها تروح البت لفة وفجأة أبقى في يخت ولا إيه؟ يعني هل ده واقعي ولا أنتم بتلعبوا على أحلام الشباب؟ لازم نفهم بقى الموضوع ده، يعني لو بتلعبوا على أحلام الشباب لازم ننزل بقى إعلان تاني عادي مثلا فلتت منه”.

وظهرعمرو في كليب الإعلان مع الإعلامية إنجي كيوان، وعارضة روسية، وتولى إخراجه المخرج طارق العريان، وتم تصويره على أنغام أغنية "وانا معاك"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز ، وتوزيع عادل حقي.