شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يطمئن على حالة يوسف شعبان فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور أشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان وأكد لـ ”الخليج 365” أنها شائعة، ولا صحة للمعلومة، لافتا إلى أنه يتواجد فى المستشفى حالياً للاطمئنان على صحته من الطبيب المعالج له، مضيفاً إلى أنه ما زال تحت الرعاية ولا يستطيع الدخول له، لكنه يطمئن من الأطباء والمسئولين عن الحالة.

يوسف شعبان دخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجورة، الثلاثاء الماضى، بعدما كان فى أحد مستشفيات الدقى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، واستقرت حالته بعض الشيء ويلقى متابعة من فريق طبى متخصص.

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان، قدر أجرى مداخلة هاتفية الأسبوع الماضى، في برنامج "واحد من الناس" الذى استضاف أبطال مسلسل المال والبنون ويقدمه الإعلامي عمرو الليثى، ويذاع على قناة الحياة، وقال إن المؤلف محمد جلال عبد القوى كتب سيناريو لمسلسل المال والبنون جيد جدًا، مضيفا: "عندما قرأت دورى فى المسلسل سعدت به فالمسلسل نجح وظل عايش حتى الآن بفضل المؤلف والمخرج والممثلين".