شكرا لقرائتكم خبر عن صفوان بهلوان ومى فاروق فى ذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم السورى الكبير صفوان بهلوان بعد فترة غياب ليشارك دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حيث يحيى حفلا يضم فاصلا للمطربة مى فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب وذلك فى الثامنة مساء الخميس 11 مارس على المسرح الكبير .

وقال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية إن برنامج الحفل يضم مختارات من أهم أعمال موسيقار الأجيال التى شكلت ملامح الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى، وأضاف إنه تم إعداد مجموعة من الفعاليات المميزة للاحتفال بذكرى محمد عبد الوهاب تتواصل على مدار شهر مارس وتحتضنها مختلف المسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، مؤكدا تواصل خطط الإحتفاء برموز الكلمة والنغم الذين شكلوا تاريخ هذا المجال .

ولد محمد عبد الوهاب فى 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة وهو أحد أعلام الموسيقى العربية ، لقب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد ، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي ، بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس الة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد أن وضع إلحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، من أهم أعماله كليوباترا والجندول للشاعرعلى محمود طه كما تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، اسمهان وطلال مداح، رحل عن عالمنا فى 4 مايو 1991 بعد أن أثري الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى .