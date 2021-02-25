شكرا لقرائتكم خبر عن مع أحلى المخلوقات.. عبير صبرى فى فيديو تطعم الخيل .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة عبير صبري، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" بـ 3 فيديوهات قصيرة وهى تطعم عدد من الأحصنة وعلقت :"أحلى وقت مع أحلى المخلوقات".

واعتادت الفنانة عبير صبري على نشر صورها وأنشطتها الحياتية مع جمهورها، كما تشارك بين الحين والآخر صورا وفيديوهات من كواليس مسلسلها الجديد "موسى"، ففي وقت سابق، شاركت جمهورها فيديو وصورة من كواليس المسلسل "موسى" الذي يشارك في بطولته النجم محمد رمضان، معلقة: "كواليس تصوير ملحمة موسى".



عبير صبرى



عبير صبرى تاكل الخيول

وظهر في مقطع الفيديو الذي يكشف جزءًا من كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسل موسى، طاقم التصوير مع الفنانة عبير صبري، فيما ارتدى البعض الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



عبير صبـــرى

وفي وقت سابق، خضعت الفنانة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة شتوية مناسبة للأجواء التى نعيشها حالياً، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ولاقت إعجاب متابعيها.

من ناحية أخرى قالت الفنانة عبير صبرى، إنها ليست ضد عمليات التجميل، كونها أحد أدوات عملها في المجال الفني، ولكنها لم تجرى أي منها حتى الآن، وتابعت :"أنا بحب تفاصيل شكلى، لكن لما أوصل لمرحلة أنى أشد وشى هعمل كدا، أول ما هكبر للمرحلة دى أكيد هعملها".

وأضافت "عبير صبرى"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن السلام الداخلى للإنسان هو الذى ينعكس على مظهر الإنسان الخارجي، من ابتسامة وجمال، وتابعت:"أكيد هبقا عاوزة آآخر مرحلة الكبر شوية..طالما ربنا مدينا إمكانيات أننا نفضل حلوين وصغيرين".