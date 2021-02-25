شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تكشف علاقة قص شعرها بغلق صفحة إدمانها فى الماضى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ديمى لوفاتو عن أحدث لوك لها، حينما أطلت على متابعيها على موقع انستجرام بشعر قصير للمرة الأولى خلال مسيرتها، بعدما قامت بقصه، مثلما ظهر خلال أكثر من صورة عبر حسابها الرسمى، كما كشفت عن السر وراء إقدامها على هذا الأمر أثناء استضافتها ببرنامج مع المذيعة الشهيرة الين.



ديمى لوفاتو

ديمى لوفاتو وخلال حوار لها ببرنامج "الين" أخبرت المذيعة الشهيرة عن سبب قص شعرها أنه يعود إلى إدمانها فى وقت سابق وعلاجها منه قبل سنوات، وقالت إن قص شعرها يعود لرغبتها الداخلية فى نسيان الماضى بكل صفحاته السيئة، وأضافت : "بعد سنوات قليلة مضطربة والتي تضمنت جرعة زائدة من المخدرات شبه مميتة، والتعافى، تخليت عن الماضي بحلق رأسى".



ديمى لوفاتو فى صور جديدة

وأضافت أنها بعد قصه باتت تشعر بحرية أكبر وقالت "أشعر بمزيد من الواقعية تجاه ما أنا عليه وأشعر أيضًا أنني اعتدت الاختباء خلف شعرى، ومع قصه بدأت أشعر براحة كبيرة، خاصة أننى كنت أستخدم شعري للاختباء خلفه وكأنه ستار".



ديمى لوفاتو

وكانت النجمة العالمية ديمى لوفاتو شاركت فى وقت سابق متابعيها برومو الفيلم الوثائقى Dancing with the Devil على يوتيوب، والذى تتحدث فيه عن العواقب التى تعرضت لها بسبب جرعة زائدة شبه مميتة من المخدرات فى يوليو 2018، قائلة: "لا يمكننى قيادة السيارة حتى الآن لأن لدى نقاط عمياء فى بصرى، وواجهت صعوبة فى القراءة لفترة طويلة.. ذلك أخذ منى شهرين لأتمكن من القراءة مجدداً".

ووفق ما نقلت شبكة CNN فإن "تلف الدماغ" الذى عانت منه ديمى لوفاتو فى ذلك الوقت لا يزال يؤثر عليها حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى أنها تعرضت إلى ثلاث سكتات دماغية ونوبة قلبية وكانت على وشك الموت، مضيفة: "يبدو أن ما حدث كان جزء من الدروس التى على أن أتعلمها".