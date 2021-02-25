شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يثير نيك جوناس حماس جمهوره قبل ساعات من إطلاق أغنية "Spaceman" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى نيك جوناس يحاول دائما اثارة حماس محبيه و عشاقه بشتى الطرق ، فبعد أيام من إعلانه أنه بصدد إطلاق أغنية جديدة تحمل اسم " Spaceman " ، قرر جوناس البالغ من العمر ( 28 عاما ) أن يبدأ العد التنازلى مع جمهوره .

نشر نيك جوناس صورة جديدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " من أجل الترويج لأغنيته " Spaceman " و إشعال فضول عشاقه بأن هناك خبر آخر جيد سيكشف عنه، و علق جوناس علي الصورة فكتب : " لم يعد هناك وقت طويل ... لا يمكنني الانتظار لسماع آرائكم يا رفاق بعد إطلاق أغنية " Spaceman " .. وقد يكون هناك المزيد من الأخبار الجيدة لك " .



نيك جوناس

من جهة أخري ينتظر محبي وعشاق نيك جوناس خلال الفترة الأيام المقبلة مشاركته فى البرنامج التليفزيون الشهير "Saturday Night Live"، حيث سيقدم لأول مرة البرنامج الشهير وهو الخبر الذى أسعد الكثير من جمهوره وهو اللذى يمتلك شعبية جارفة حول العالم، لكن سيكون هذا الظهورهو الثانى كـ"ضيف" أيضًا بالحلقة المقرر أن يتم عرضها فى 27 فبرايرالجارى، وخلال الحلقة سيقدم نيك جوناس أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "Spaceman".