شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تتألق بإطلالة "كاجوال" جذابة فى كواليس مسلسل "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت دينا فؤاد، بإطلالة "كاجوال" راقية وجذابة، فى كواليس مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث ظهرت فى الكواليس مرتدية "ترنج" أنيق من اللون الأسود، وأمامها ورق السيناريو لمراجعته قبل بدء التصوير.



إطلالة جذابة لدينا فؤاد

وتلعب دينا فؤاد فى المسلسل شخصية "قدرية"، وهى فتاة بنت بلد تحب زوجها جدا وتدافع عنه، ويبدو من اسم الشخصية أنها تغير قالبها الفنى تماما، وتظهر بدور مختلف عليها أيضا كعادتها، ومن المقرر أن يعرض العمل فى الماراثون الرمضانى المقبل، وسبق وعبرت دينا فؤاد عن سعادتها بالعمل مع النجمة ياسمين عبد العزيز معتبرة إياها نجمة سينما وتلفزيون فى آن واحد، وأكدت أن العمل مع نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز شىء ممتع، خصوصا أنها تضيف روح البهجة والسعادة فى الكواليس، موضحة أنها نجمة تسير بخطى واثقة فى مشوارها الفنى، ودائما ما تحرز أهدافا فى كل عمل تقدمه.



دينا فؤاد

ويشارك في بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.



دينا فؤاد

وكانت دينا فؤاد، قد حققت نجاحا كبيرا، وقت عرض مسلسل "جمال الحريم"، وتصدرت ترند موقع "تويتر" 4 مرات طوال عرض العمل، حيث نجحت فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وأبدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثير من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.



دينا فؤاد