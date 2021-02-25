شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يستعرض مهاراته خلال رحلة صيد بالعين السخنة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب رامى صبرى، جمهوره ومتابعيه عبر منصاته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام وفيسبوك"، مقاطع فيديو خلال تواجده فى رحلة صيد بالبحر الأحمر فى منطقة العين السخنة، حيث توجت رحلته بصيد ثمين من الأسماك.

وظهر صبرى، فى الفيديو وهو يصطاد السمك، وبجواره المراكبية والصيادين، كما أكد خلال الفيديو على أنه ملك الصيد وهو يصف نفسه بعد صيد السمكة.

من ناحية أخرى، اقتربت أغنية "عيونه لما قابلونى"، للفنان رامى صبرى من 4 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على "يوتيوب"، منذ طرحها احتفالاً بعيد الحب.





وتصدر المطرب رامى صبرى تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى فى مصر والدول العربية، بعد أن نالت إشادات بألحانها وكلماتها التى جعلتها تحقق عدد مشاهدات فى وقت قصير.





يذكر أن النجم رامى صبرى حقق نجاحا خلال الفترة الماضية، بعد طرحه أغنيات سينجل مثل "خلينى أشوفك تانى وخطيرة وشطبنا"، بالإضافة إلى تتر مسلسل "فرصة تانية" خلال رمضان الماضى باسم "غريب الحب" و"مش مرتاحين" تتر مسلسل "طلقتك نفسى" الذى عُرض مؤخرا.