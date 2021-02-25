بعد ترحيلها من كندا.. صفاء مغربي: "كفاية ظلم وشماتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة صفاء مغربي من جديد عبر حسابها بموقع فيسبوك، على أزمة ترحيلها من كندا، بسبب "انتحال شخصيتها".

وكتبت: "شكرا جدا للناس والصحافة والإعلام ودكتور أشرف زكي وإسلام بحيري وعضو البرلمان الكندي شريف سبعاوي والقنصل العام ونائب القنصل العام داليا عبدالفتاح والأصدقاء وكل اللي بيحاولوا يساعدوني ويثبتوا إني مش منتحلة شخصية ممثلة وإني نفس الشخص".

وتابعت: "أرجوكم محتاجة إثبات في أسرع وقت ممكن لأن اللي طلب مني للقنصلية فيش وتشبيه من كندا وقالوا هستلمه بعد 10 أيام مفيش وقت، وأتمنى حل أسرع وشكرا للناس اللي شتمتني وأهانتني وبتقول إنه كذب وبعمل شو وبيحاولوا يقتلوني نفسيا".

وأضافت: "للأسف بقيت مش عارفة أثبت للسلطات الكندية إني مش منتحلة شخصية ولا أثبت لأهل بلدي إنه مش شو، هعمل شو ليه أنا عرضتلكم الموضوع عشان تساعدوني لأن كل الاوراق اللي قدمتها غير معترفين فيها وأنا في حالة حزن شديد جدا جدا والناس اللي كاتبة مش للدرجة دي، لا للدرجة دي، لأن انتحال شخصية جريمة جنائية لها معاقبة بالسجن عدة سنوات والترحيل وفقا لكلام مسئول يعني إني عمري ما هقدر أسافر أي بلد أخرى، مش هقدر أحصل على ڤيزا حتى لكندا وأمريكا وأوروبا الغربية سيستم واحد واسمي هيتحط عليه إني كنت مترحلة وبشكل خطر على المجتمع انتحال شخصية مش حاجه عادية".

واستكملت: "ده غير ابني نفسيته سيئه عايز يعيش هنا وأنا كنت أدرس وأعمل وسعيدة ولي مستقبل لي ولأولادي كفاية بقى ظلم وإدعاءات وشماتة وشتايم والأوراق أهي أمر الترحيل وتذكرة السفر حجزتها يوم ٨ ومصر للطيران لغت الرحلة مفيش طيران اليوم ده وحجزتها يوم ٧ مارس القادم".

واختتمت حديثها قائلة: "التذكرة التانية هستلمها من المكتب اللي أنا حجزت فيه النهاردة وورقة من الطوارئ المستشفى يوم ١٥ فبراير بأن عندي قلق وورقة أدوية مهدأ ومنوم ده غير الدكتور النفسي دكتور ريزيفي، كتبلي أدوية أخرى عشان الرعب والكوابيس أرجوكم كفاية ظلم أنا متدمره نفسيا وفي أزمة صعبة".

وكانت صفاء قد كتبت أمس: "أنا في مصيبة كبيرة ترحيل من كندا.. أنا صفاء جمال مغربي أحمد مواليد سوهاج ٢٨ يونية ١٩٨٧، ومتزوجة المخرج يوسف شرف الدين ولدي طفلان يوسف وعلي، والترحيل ٧ مارس القادم بسبب إتهام إني منتحلة شخصية ممثلة اسمها صفاء مغربي اللي هي أنا، وأرسلتلهم إثباتات من مصر ولكن اعتبروها أن زوجي كمخرج أعدها لي ولم يعترفوا بها أن صفاء مغربي ماتت بسبب (إشاعة الوفاة) وإن أنا كصفاء جمال مغربي أحمد بدعي إن هي وإن أنا دخلت على اسمها ".

وتابعت: "مصدرهم صوري على جوجل يعني بميك أب، ولما شافوني كنت لسه والدة قيصرية وبدون ميك أب وتعبانة، وقالوا مش أنا كشكل ولا سن إن هنا أنا مواليد ١٩٨٧ وخبر كاتب ١٩٧٧ اعتمدوا على الأخبار وليس أنا ".

واستكملت: "أنا اتدمرت نفسيا وبموت، كوابيس ورعب وانهيار ومهدئات ومنومات .. يعني في مصر تم طردي من مسرحية (باب الفتوح) بسبب إشاعة وفاة أنا اتظلمت فيها، ومنعوني من الشغل بسببها ومفيش حد راضي يشغلني في مصر عشان الإشاعة وجئت إلى كندا عشان كل عائلة زوجي هنا كندين لبنانين وابني يتربى مع إخواته وأهله وابتديت من الصفر".

وأضافت: "اشتغلت في مطاعم ومكتب وحاليا في مصنع، حصلت من كلية سانت كلير على الإنجليزية لدراسة صيدلة وبحضر مواد لها، وكنت سعيدة بوجودي في كندا وفي النهاية أترحل ليه؟، كل حاجة في حياتي اتظلمت من أهلي وشغلي وكندا وكل حاجة.. ليه، ليه العالم بيطلب مني أنهار وأموت حتى حبوب القلق مبقتش تنفع وكل فلوسي راحت على المحامين دفعت آلافات الدولارات ".

وأضافت: "جالي نوبات رعب الفترة اللي فاتت، ويوسف طلبلي الاسعاف بسبب الترحيل، وعطوني منوم وجالي دكتور نفسي.. بقيت منهارة مش بقول غير إن أنا نفس الشخص.. أنا مأخذتش هوية حد ولا انتحلت شخصيتي... حقيقي بموت".

يذكر أن بعض الصحف والمواقع نقلت خبر وفاة الفنانة الشابة صفاء مغربي نقلًا عن مسؤولها الإعلامي، ونفى زوجها المخرج يوسف شرف الدين الشائعة بعدها بعدة ساعات، قبل أن يتهمها عدد من الفنانين بترويج شائعة وفاتها من أجل الشهرة