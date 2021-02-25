"أول خبر صحفي".. تفاصيل ترشيح عبد الحليم للغناء في فيلم أمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عام 1952 كان الفنان الشاب عبد الحليم حافظ على موعد مع نشر أول خبر صحفي عنه، وكان ذلك في مجلة روزا اليوسف "وفقا لتأكيد المؤرخ والكاتب شعبان يوسف في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

وكانت بداية تقديم الفنان الصاعد وقتها، من خلال الخبر الذي نشر عن ترشيحه للغناء في فيلم أمريكي بعنوان "ليلة من ألف ليلة"، وجاء نصه كالتالي "إكتشف الأستاذ أحمد كامل مرسي "المخرج السينمائي"، صوتا إذاعيا جديدا اجتذبه للسينما، وقد سجل عبد الحليم حافظ أغنيتين في فيلم "ليلة من ألف ليلة" الأمريكي، بدلا من فرانك سيناترا، وأرسل صوته إلى أمريكا لمزج الموسيقى له".