نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الصحي، ما أشيع حول وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان.

وأكدت "نهال" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن حالة الفنان الكبير كما هي منذ نقله غرفة العناية المركزة بمستشفى العجوزة يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت أنها تتواصل بشكل مستمر مع طبيبه المعالج، مشيرة إلى أن حالة "شعبان" مستقرة ولم يتم وضعه على جهاز أكسجين.

وكان الفنان يوسف شعبان قد أصيب بفيروس كورونا من أيام، وتم نقله لمستشفى العجوزة.

يوسف شعبان من مواليد 1931، له عدد من الأعمال الهامة أبرزها "معبودة الجماهير"، "الشهد والدموع"، "رأفت الهجان"، "المال والبنون"، "للرجال فقط"، "وغيرها.