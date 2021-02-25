هاني شاكر: أنتظر عملًا يحمسني للعودة للتمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الفنان هاني شاكر عن تقديم كليبين متصلين لأغنيته "قالي كتير" مع الفنانة كارول سماحة "شكرا"، إنه قبل على الفور بعد اقتراح المخرجة بتول عرفة.

وأوضح شاكر في اتصال هاتفي، ببرنامج "عيشها بإنرجي"، مع وائل منصور ، ومنة عامر على راديو إينرجي 92.1: "الفكرة بالنسبة لي جديدة وناجحة من قبل التنفيذ، وقلت للمخرجة فورا، وكنت فرحان بيها جدا".

وأكد هاني شاكر على أنه لا يتخوف من الأفكار الجديدة والغريبة، قائلا:" الأفكار الجديدة هي التي تعطي رد فعل وتفاعلًا إيجابيًا مع الجمهور، والحاجة الحلوة المختلفة الناس بتبص لها أكثر، وهي حاجة خارج الصندوق".

وتابع: "تلقيت ردود فعل قوية من الجمهور على الخط الدرامي في الفيديو كليب"، مشيرا إلى أنه يتطلع لعمل تلفزيوني يحمسه على العودة إلى التمثيل، خاصة بعد تفاعل الجميع مع مشاهد التمثيل مع الفنانة كارول سماحة.