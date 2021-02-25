هند صبري تفجر مفاجأة عن "علا عبد الصبور" في مسلسل عايزة أتجوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت النجمة هند صبرى عن مفاجأة لجمهورها عبر إنستجرام، وأعلنت اسم مسلسلها الجديد"البحث عن علا".

وكشفت هند أنها تعود به بعد 10 سنوات إلى شخصيتها الشهيرة ضمن أحداث مسلسل "عايزة أتجوز" الذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

وكتبت هند صبرى معلقاً على الفيديو: "ترى إيه اللي حصل لعلا عبدالصبور في العشر سنين اللي فاتوا؟، استنونا في "البحث عن علا" قريباً".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي عبر عن سعادته بعودتها لشخصية علا عبدالصبور في مسلسلها السابق "عايزة أتجوز".

والمسلسل يعتمد على عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ويشارك في البطولة سوسن بدر من إخراج هادي الباجوري.