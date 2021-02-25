شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يكشف عن مهرجان يحمل اسم شخصيته بمسلسل "اللى مالوش كبير"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضى عن تعاونه مع مطربى المهرجانات عنبه وزوكش، خلال مهرجان يحمل اسم شخصيته بمسلسله الجديد "اللى ما لوش كبير"، والمقرر عرضه رمضان المقبل، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وهما يغنيان مقطع من الأغنية، وعلق أحمد العوضى على الفيديو: "مهرجان الخديوي، قريبًا، عنبه وزوكش، اللي مالوش كبير".



احمد العوضى

مسلسل "اللي مالوش كبير" من المقرر عرضه في رمضان 2021، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

من ناحية أخرى يعرض للفنان احمد العوضى حالياً على شاشة قناة cbc مسلسل شديد الخطورة فى أول عرض له على شاشات التليفزيون بعد عرضه على منصة watch it فى وقت سابق.



العوضى ومطربى المهرجانات

وعرض "شديد الخطورة" على منصة watch it في شهر يوليو الماضى بواقع حلقة كل أسبوع خاصة أن أحداثه تدور في 7 حلقات، وهو بطولة وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

قصة المسلسل تدور حول مهندس الكومبيوتر مالك الذي يتم اختطاف زوجته نور خلال عملية سطو مسلح على بنك، ويسعى إلى انقاذها ولكن يكتشف مفاجأة تقلب الأحداث.