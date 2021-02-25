شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة بتول عرفه تشارك مقطع صوتى لابنة كارول سماحة وتعلق:"إيه الطعامة دي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المخرجة بتول عرفه، تسجيل صوتي طريف لابنة الفنانة كارول سماحة، "تالا"، تسألها فيه عن أماكن تصوير الفيديو الكليب الجديد الذى تقوم بإخراجه لوالدتها، ونشرت بتول عرفه التسجيل الصوتي على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت قائلة: "تالا بنت كارول سماحة بتبعتلى ڤويس مسدچ علشان تتابع ترتيبات التصوير".

وأظهرت بتول إعجابها وسعادتها من طريقة حديث " تالا" الطريفة في التسجيل الصوتي قائلة: "قولولى لو انتم مكاني والطعامة دي كلها ما شاء الله بعتت لكم ڤويس حتعملوا ايه.. شم الخيش والعيد السخنة".

واحتفت الفنانة الكبيرة كارول سماحة، بتخطى عدد مشاهدات كليبها الجديد "شكرا" لمليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، موجهة الشكر لجمهورها، ومخرجة الكليب بتول عرفة.

وقالت كارول فى منشور عبر حسابها الرسمى بانستجرام: "شكرا لكم على مليون مشاهدة للكليب الجديد عبر يوتيوب، أسعدتونى بتعليقاتكم والأصداء الرائعة على العمل".

وفى سياق متصل، تحدثت النجمة كارول سماحة، خلال حوارها مع تليفزيون ”الخليج 365”، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، عن أغنيتها الجديدة "شكرا"، والتى طرحتها بطريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة، حيث قالت: "إن الأغنية أول ما نزلت عملت ضجة في الوطن العربي من الخليج إلى مصر لبلاد الشام تريند على اليوتيوب في معظم البلدان العربية، سعيدة جدًا إن الناس شافت الفيديو كليب بشكل مختلف، وبحضر أغنيتين مع المخرجة بتول عرفة".