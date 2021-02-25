شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فهيم يشيد بأول ندوات صالون الخليج 365:"ممتع وثري ويعود بالنفع لشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان محمد فهيم، عن سعادته لمشاركته في صالون مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير، وحضور أولى ندواته تحت عنوان "المسرح الجامعى.. صناعة القوة الناعمة ودعم"، ونشر محمد فهيم صور من المشاركة في الندوة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، ووجه رسالة الشكر لليوم السابع قائلا: "كان لقاء ممتع وثري وإن شاء الله يعود بالنفع لشباب المسرح يارب.. شكراً الخليج 365".



محمد فهيم على تويتر

وعقد مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير، أمس، أولى ندوات صالونه الثقافى تحت عنوان "المسرح الجامعى.. صناعة القوة الناعمة ودعم مسيرة التنوير" بحضور كوكبة من أعلام المسرح ونجومه.

وشارك فى الصالون عدد من المخرجين والفنانين والمتخصصين منهم المخرج خالد جلال، والمخرج عصام السيد، والمخرج ناصر عبد المنعم، والمخرج كريم شهدي، والفنان محمد فهيم، والفنانة مارتينا عادل، وعدد من طلاب جامعة القاهرة من أعضاء فرق المسرح منهم: محمود أحمد سعد (طالب بجامعة القاهرة)، هدير تامر متولى (طالبة بجامعة القاهرة).

وناقش الصالون الثقافى كيف كان المسرح الجامعى والمدرسى أداة من أدوات صناعة الفن وخلق الوعى ومصدرًا لخلق وتنمية المواهب الفنية، حيث تخرج منه عدد من عمالقة ونجوم الفن على مدار أجيال، كما كان وسيلة للتنوير والثقافة.

وقدم المشاركون حالة عن الوضع الراهن للمسرح الجامعى وقارنوه بالماضى، وتحدثوا عن الميزات والمعوقات وقدموا عددا من التوصيات.

وألقى الحضور الضوء على العديد من القضايا المهمة، وتحدثوا عن تجربتهم المهمة مع المسرح الجامعى، وكيف أنه يمثل نقلة مهمه في حماية المجتمع وتفريغ طاقة الشباب، وقدموا عددا من التوصيات المهمة.

جدير بالذكر أن مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير يرعى عددًا من الأنشطة الثقافية، والفنية والتنويرية والتى استهلها بـ الكتاب الأول والفرقة المسرحية، ونشر عددًا من الدراسات الفكرية التنويرية المهمة، ويستعد فى الفترة المقبلة لتقديم عدد من الأنشطة الأخرى، ومن أبرز ما قدمه المركز مشروع "الكتاب الأول"، حيث يساعد من خلاله المبدعين الذين لم ينشروا من قبل فى تحقيق حلمهم بطباعة العمل الأول لهم.