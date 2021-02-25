شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تحتفل بعيد ميلاد آسر ياسين بصورة من مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت شركة "سينرجى" بعيد ميلاد النجم آسر ياسين، اليوم، حيث إنه من مواليد 25 من شهر فبراير، ونشر الحساب الرسمى لشركة سينرجى بموقع "إنستجرام"، صورة للنجم آسر ياسين، من كواليس دوره بمسلسل الاختيار الذى عرض فى رمضان الماضى، مصحوبة بتعليق، "النهاردة عيد ميلاد آسر القلوب الفنان الجميل آسر ياسين، سينرجى بتقولك كل سنة وانت طيب يا فنان"، وأضاف الحساب الرسمى لشركة سينرجى "قولنا فاكر كان اسمه إيه فى مسلسل الاختيار؟".



آسر ياسين

من ناحية أخرى سبق وأكد الفنان آسر ياسين، أنه منذ صغره كان يرغب دائمًا فى معرفة بطولات القوات المسلحة والانتصارات التى تحققت خاصة أن جده كان "لواء عسكرى".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى ام سى" قبل أيام مع الإعلامى رامي رضوان بقناة "دى ام سى": "جدى كان يحكى لنا عن بطولات وانتصارات الجيش لأنه كان لواء عسكرى، لكن كانت أمنيتى أن أرى بنفسى ذلك، حتى أتيحت لى الفرصة لتجسيد إحدى بطولات القوات المسلحة من خلال فيلم "السرب".



سينرجى تحتفل بعيد ميلاد آسر ياسين

ونشرالفنان آسر ياسين، قبلها مجموعة صور من كواليس فيلم السرب، المقرر طرحه في دور العرض السينمائيى خلال الفترة المقبلة، وجاء بين الصور التى نشرها عبرحسابه على موقع إنستجرام، صورة له داخل قمرة القيادة لطائرة حربية.

كما ظهر آسر ياسين، خلال صورتين آخريين، الأولى أثناء أداء التحية العسكرية هو وعدد من الضباط، والأخرى أثناء تلقى التعليمات المطلوب تنفيذها، حيث يؤدى آسر دور أحد أبطال القوات الجوية المصرية الذين نفذوا الضربة الجوية فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

وتناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، أنتاج شركة سينرجي ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغني .