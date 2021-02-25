شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يبدأ اليوم تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "فارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم أحمد زاهر، اليوم الخميس، تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "الفارس" الذى يخوض به أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما، وذلك بعد فترة من التحضيرات على مدار الأسابيع الماضية، واختيار الفنانين المشاركين في بطولة العمل، وعمل بروفات على الشخصيات.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج أيمن يوسف وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية.



فريق عمل فيلم فارس

ويجدد أحمد زاهر تعاونه مع المنتج أيمن يوسف والمؤلف حسام موسى بعدما قدما معهما فيلم "زنزانة 7" الذى تم عرضه العام الماضى وحقق إيرادات اقتربت من 9 مليون جنيه، وشارك في بطولته نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.

يذكر أن أحمد زاهر عرض له مؤخراً مسلسل "لؤلؤ" وحقق من خلاله نجاحاً مميزاً طوال فترة عرضه على قناة ON، والعمل بطولة مى عمر، أحمد، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



احمد زاهر