شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة Versace baby والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان محمد رمضان خلال الترويج لأغنيته الجديدة "Versace baby" المقرر طرحها قريبا واضعا "رزم" من النقود حول وسطه، حيث نشر الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، صحبها بتعليق: "هل أنتم جاهزين.. Versace baby.. ترقبوا الكليب قريبا.. ثقة فى الله نجاح".



محمد رمضان محمد رمضان

وسبق وروج النجم محمد رمضان للأغنية، التى من المفترض أن يطرحها خلال الفترة المقبلة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع إنستجرام، حيث ظهر أثناء تواجده فى الطائرة، وهو يغنى مقطعا منها، ويرقص عليها.

وعلق محمد رمضان على الفيديو الذى نشره ليشوق جمهوره أكثر للأغنية، حيث كتب versace: "قريباً إن شاء الله"، وذلك دون تحديد موعد طرحها.

محمد رمضان على فيس بوك

كان الفنان محمد رمضان، ظهر فى آخر صورة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه فى سباق دراما رمضان القادم 2021، وهو نائمًا على ظهر تمساح، وذلك خلال الصورة التى كشف عنها عبر منصاته على السوشيال ميديا فيسبوك وانستجرام.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين فى البطولة.