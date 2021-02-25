شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير مشاهد شيرى عادل فى مسلسل "فارس بلا جواز".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت الجهة المنتجة لمسلسل "فارس بلا جواز " للنجم مصطفى قمر تصوير مشاهد النجمة شيرى عادل بسبب اجرائها عملية جراحية دقيقة أمس الأربعاء فى أحد المستشفيات بالقاهرة، وطالبت صديقتها التى أعلنت الخبر أمس من محبيها الدعاء لها بالشفاء والخروج من تلك العملية بسلام، ومن المقرر أن تظهر كضيفة شرف خلال أحداث المسلسل فى حلقة واحدة من العمل الذى يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيري عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.

مسلسل "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة ومحمد يوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، والعمل يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة ندا موسى، وجيما بياع وفاطمة عادل وأخرون من النجوم الشباب