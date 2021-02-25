شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلادها.. بديعة مصابنى معلمة النجوم.. أول امرأة قادت سيارة وركبت طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 129 عاما على ميلاد الفنانة الكبيرة ورائدة الفن ومعلمة النجوم الست بديعة مصابنى التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 25 فبراير عام 1892، تلك السيدة التى كانت بمثابة أكاديمية للفن والفنانين تخرج منها عمالقة الطرب ونجوم الاستعراض وعباقرة الفن والتمثيل.

فلا يكاد يخطر ببالك اسم أحد من كبار نجوم الطرب أو نجمات الاستعراض إلا وتجده عمل لفترة فى كازينو بديعة أو بفرقتها، حيث احتضنت كبار نجوم الفن فى بدايتهم وكان الكازينو الخاص بها كالأكاديمية لها قواعد وقوانين ، وليس مجرد ملهى ليلى فقط، وتخرج منها عمالقة الفن ومنهم فريد الأطرش واسماعيل ياسين ومحمد عبدالمطلب ومحمد الكحلاوى ومحمد فوزى ونعيمة عاكف وسامية جمال وتحية كاريوكا وغيرهم عشرات النجوم.

عاشت بديعة مصابنى طفولة صعبة، هاجرت مع والدتها من لبنان إلى أمريكا الجنوبية ثم إلى مصر.

وعن دخولها مجال الفن قالت بديعة مصابنى فى أحد حواراتها أنها دخلت الفن بالصدفة عندما شاهدها رجل يدعى فؤاد سليم، تمارس الرياضة وعندما سمعها تتحدث، أعجب بطريقتها وأقنعها بدخول مجال التمثيل، وأخذها إلى جورج أبيض الذى علمها التمثيل واللغة العربية خلال 3 شهور.

عشقت بديعة مصابنى الفن والاستعراض وكونت فرقة خاصة بها، كما أسست كازينو بديعة عام 1929 والذى لم يكن مجرد صالة للهو بل وضعت بديعة قواعد صارمة لكل من يعمل فيه ، وكان العمل بهذا الكازينو حلم كل فنان يسعى للشهرة ويحلم بالنجومية ، كما كان الكازينو يشبه الملتقى الفكرى، حيث كان الأدباء والفنانين يتخدون من الحديقة مكانا لندواتهم ولقاءاتهم وكان الأديب نجيب محفوظ يقيم ندوة أسبوعية فيه.

وتزوجت بديعة من نجيب الريحاني سنة 1925 حتى سنة 1949، أى قبل وفاته بأشهر قليلة، ولعب نجيب الريحاني دورا فنيا كبيرا في حياة بديعة مصابني وكونا معاً ثنائيا فنياً وقدما العديد من الأعمال المسرحية وعرضوها فى العديد من دول العالم، كما قدمت بديعة مصابنى عدد من الأفلام السينمائية وأنتجت فيلم ملكة المسارح ولكنه لم ينجح وتسبب فى حجز الضرائب على أملاكها.

وقالت بديعة مصابنى عن نفسها أنها أول سيدة عربية تقص شعرها وأول امرأة قادت سيارة وركبت الطائرة.

ورحلت ملكة الاستعراض وحاضنة النجوم بديعة مصابنى عن عالمنا بعد حياة حافلة في 23 يوليو عام 1974 فى مدينة زحلة اللبنانية عن عمر 82 عاماً.