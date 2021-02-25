شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبدالمغنى عن هنا الزاهد: موهوبة.. وبطلة حلوة الدنيا سكر: إنت اللى عبقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمود عبد المغنى عن سعادته بالعمل مع الفنانة هنا الزاهد، فى حكاية "الجريمة لا تفيد"، ضمن حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذى يعرض حاليا على شبكة قنوات dmc، مؤكدا أنها فنانة موهوبة وجدعة وبنت بلد.

ونشر عبد المغنى، صورة له مع هنا من تصوير المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ألف مبروك.. استمتعت بالشغل معاكى.. إنتى موهوبة وجدعة وبنت بلد".



محمود عبد المغنى وهنا الزاهد

من جانبها أعربت هنا عن سعادتها أيضا بالعمل مع عبد المغنى، وردت عليه من خلال التعليقات، قائلة: "إنت اللى فنان عبقرى والكل عارف مش محتاج أقول ده.. اتبسط جدا بالشغل معاك".





وتواصل قناة "dmc" عرض الحكاية الثانية من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة النجمة الشابة هنا الزاهد، وهى حكاية "الجريمة لا تفيد" الذى يشارك فى بطولتها الفنان محمود عبد المغني.

وأشاد مخرج العمل خالد الحلفاوى بحكاية "الجريمة لا تفيد"، مؤكدًا أنها من أفضل حكايات المسلسل على كل المستويات سواء فى الكتابة أو اختيار فريق العمل المشارك وحتى أداء الممثلين، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع الفنان الموهوب محمود عبد المغنى الذى يقدم أداء مبهرًا ومبهجًا على حد السواء فى الشخصية التى يجسدها بالمسلسل موضحا أن عبدالمغنى قدم أداءً راقيًا خلال الحكاية التى تعد من أصعب حكايات العمل.

وتجسد هنا خلال الحكاية شخصية فتاة غنية جدًا وتسعى لتحقيق حلمها بالعمل فى الصحافة الإلكترونية، وتتصادف فى إحدى التحقيقات التى تجريها مع الفنان محمود عبد المغنى وهو متهم فى جريمة سرقة موثقة بالصوت والصورة، لتدور الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى وتتوالى المفاجآت بالحلقات.