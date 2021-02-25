شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز وشقيقه فى صورة نادرة مع والدهما بكواليس أحد أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم كريم محمود عبد العزيز على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصور نادرة له من دولاب الذكريات فى طفولته مع والده النجم الراحل محمود عبد العزيز، وشارك كريم صورا نادرة على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وظهر فى الصورة هو وشقيقه محمد مع والدهما الراحل محمود عبد العزيز خلال كواليس تصوير أحد أعماله الفنية، وشوق الجماهير قائلا: "الصورة دى من كواليس فيلم إيه ؟".



كريم محمود عبد العزيز على انستجرام

ولا تعد تلك المرة الأولى التى يشارك فيها كريم بصور نادرة له فى طفولته مع والده النجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث سبق ونشر أكثر من صورة لهما معاً.



كريم محمود عبد العزيز مع والده

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز، قد تعرض لأزمة صحية خلال الشهر الحالي ودخل على إثرها المستشفى، حيث قال شقيقه محمد محمود عبد العزيز: "شقيقى كريم كان عنده حاجة الدكتور مسميها أزمة صدرية أو أزمة تنفسية بس الحمد لله".

يذكر أن النجم كريم محمود عبد العزيز قال فى أحد البرامج: "الدور اللى عملته في مسلسل الاختيار حاجة مشرفة ليا وحبيت أوى المشهد ده؛ لأنه بيوثق حادثة بشعة، ولما الواحد بيعمل حاجة ليها علاقة بالبلد ووطنية بتكون حاجة حلوة ومشرفة للشخص نفسه".

وعن تجسيد السيرة الذاتية لوالده الفنان محمود عبد العزيز قال: "لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتيرة، وأنا عن نفسى مبقتنعش بالمسلسلات دى، لأنها بتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية".