رابح صقر بأمسية طربية مميزة في “ضيف بدر” مباشرةً من القاهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد غياب لفترة لا يستهان بها عن الإطلالات الإعلامية، عاد الفنان السعودي رابح صقر إلى جمهوره ومتابعيه على السوشال ميديا من خلال بث مباشر، في “ضيف بدر” عبر حساب معالي وزير الثقافة سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، على الإنستغرام.

وأطلّ رابح صقر يرافقه العود الذي يعزف عليه، مع مدحت الخميس الذي شاركه على البيانو، وبدأ رابح صقر اللايف بأغنية “مرحبا” وهي عنوان البومه الجديد لعام 2021.

رابح الذي قرأ تعليقات المتابعين على الانستقرام، خلال المباشر، قال أنه في مصر ورغم أنه يعتبرها بلده الثاني الا انه مشتاق لأهله وناسه في السعودية، لذلك غنى “غربة زمن”، إضافة إلى مجموعة من الأغنيات في أمسية طربية مميزة تفاعل معها الجمهور من منازلهم ومن خلال التعليقات، حيث تداول المتابعين فيديو من البث المباشر لـ رابح صقر وكيف تصرف بطريقة طريفة عندما نسى كلمات الأغنية.

وكشف رابح خلال المباشر أنه اشتغل على أغنيات البومه “مرحبا”، بأعلى جودة للصوت التي تستعمل في أمريكا، ولم يسبق لأي فنان في الشرق الأوسط من إستعمالها.

وكان رابح صقر قد أعرب عن حماسه للقاء جمهوره من خلال منشور كتب فيه: “جمهوري الحبيب، غبت كثير عن اللقاءات وجاء الوقت الي ألاقيكم فيه”.