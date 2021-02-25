“نتعرف بحضرتك”.. فيديو قديم لفنانة مصرية يثير ضجة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: روت الفنانة المصرية، وعضو مجلس الشيوخ، سميرة عبد العزيز، قصة فيديو يتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل، وتظهر فيه وهي ترفض تصوير لقاء مع مراسل لا يعرف اسمها.

إلى ذلك، أوضحت سميرة عبدالعزيز، أن الفيديو المتداول، كان منذ 3 سنوات إبان وفاة زوجها الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن، وبالتحديد في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، حيث تمت دعوتها لتكريم اسم زوجها الكاتب الراحل، وفق ما صرحت لوسائل إعلام محلية.

وقالت “نشر الفيديو بعد الواقعة بـ 3 سنوات أمر يدعو للاستغراب، لأنه لا يستحق النشر من الأساس، ووقتها بالفعل قلت للمراسل يا ابني لما تعرف اسمي تعال اعمل معايا حوار، لأن عيب مراسل يعمل حوار مع فنان وهو مش عارف حتى اسمه، ووقتها تأكدت أن المراسل من موقع مجهول لا أحد يعلم عنه شيئا”.

وتابعت: “عندما رأيت نشر الفيديو بعد 3 سنوات من تصويره، أدركت أن المراسل نفسه هو من سعى لنشره أو المصور المتواجد معه، كي يُحدث تريند ويحقق مشاهدات مرتفعة”.

كما أوضحت أنها المرة الأولى والأخيرة التي تتعرض فيها لمثل هذا الموقف.

كان عدد كبير من رواد السوشيال ميديا قد تداولوا فيديو للفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، وهى ترفض إجراء حوار مع مراسل، لا يعرف اسمها”.