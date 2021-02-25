رانيا يوسف تواصل إثارة الجدل: “مكنتش رقّاصة قبل كده”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف على حسابها الخاص في “تويتر” مقطع فيديو لأحد مشاهدها في مسلسل “مملكة إبليس”، وأثارت الجدل بين متابعيها بعدما كشفت من خلاله عن رأيها في الفارق بين شخصيتها الحقيقية وشخصية “حنية” التي تقدّمها في المسلسل، بالقول: “رانيا ماكنتش رقاصة قبل كده، فبقت رقاصة في حنية”.

وأكدت أن الفارق الثاني هو أن رانيا أم لابنتين أعمارهما 18 و15 سنة، بينما “حنية” أم لصبي، موضحةً: “الولد اللي جايبينه كبير عليا شوية… خالد أنور”. وأضافت أن “حنية” تفكّر بعقلها أما هي فتفكّر بعاطفتها، لكن ترى أن “حنية” تشبهها كثيراً بكونها أمّاً تحرص على مصلحة ابنها وتخاف عليه.

يُذكر أن مسلسل “مملكة إبليس” يُعرض من الأحد إلى الخميس عبر شاشة MBC1، وهو من تأليف محمد أمين راضي، إخراج خالد موسى، ويشارك في بطولته: غادة عادل، أحمد داود، محمود الليثي، إيمان العاصي، سلوى خطاب، صبري فواز، محمد جمعة، خالد أنور وأسماء جلال.