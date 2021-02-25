كوميديا مرعبة.. طرح بوسترات “الإنس والنمس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أصدرت الشركة المنتجة لفيلم الإنس والنمس “بوسترات” العمل الخاصة بنجومه، وذلك استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائي.

وشوّق محمد هنيدي جمهوره في بداية الشهر الحالي، وشارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على “انستغرام” صورة البوستر الدعائي للفيلم معلقاً: “الإنس والنمس… قريباً مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، كتابة كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة”.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت البرومو في بداية الشهر الحالي أيضاً، ورصد مواجهة محمد هنيدي لـ”زومبي”، في إطار كوميدي تشويقي ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذي يجسد فيه دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقي، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث يقع هنيدى في غرام منة شلبي التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

ومن المنتظر عرض الفيلم قريباً، وإن كان هناك بعض المقربين من صناع العمل، من يؤكد أنه سيكون مع عيد الفطر المبارك المقبل.