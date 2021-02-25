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حكاية كورونا تجمع ناصر القصبي وفايز المالكي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: في لقاء كوميدي منتظر بين الفنانيَن السعوديَين ناصر القصبي وفايز المالكي ضمن مسلسل جديد لموسم رمضان القادم بعنوان موقت “”.

ومن المتوّقع عرض المسلسل على قناة MBC فيما يشارك في إخراجه هناء العمير، إلى جانب العراقي أوس الشرقي، ومن تأليف الكاتب خلف الحربي.

وتدور أحداث المسلسل، الذي يتّم تصوير حلقاته النهائية حالياً في دبي، في إطار درامي كوميدي، حول انعكاسات فيروس كورونا على الحياة الاجتماعية والقضايا اليومية في المجتمع السعودي والخليجي.

ويشارك في العمل، الذي يأتي في حلقات متصلة منفصلة، عدد كبير من نجوم الكوميديا في السعودية والخليج، بينهم عبدالإله السناني، وبعض الفنانين الذين اشتركوا مع القصبي في عمله الأخير “مخرج 7″، الذي عرض في رمضان الماضي، بينهم راشد الشمراني، وحبيب الحبيب، وإلهام علي، وريماس منصور.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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