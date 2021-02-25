أحمد العوضي.. “الخديوي” في دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان المصري أحمد العوضي، مقطع فيديو كشف من خلاله عن الشخصية التي سيلعبها ضمن مسلسله الجديد «اللي ملوش كبير»، والذي تشاركه البطولة فيه زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وسيعرض في السباق الرمضاني المقبل.

وظهر العوضي في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على (انستغرام) برفقة مطربي المهرجانات (عنبة وزوكش) اللذين يشاركان في المسلسل بأغنية مهرجان تحمل اسم (الخديوي) وهي شخصية العوضي بالمسلسل، حيث يجسد شخصاً قوي البنية شجاعاً يحارب العصابات.

وكشف (عنبة وزوكش) عن جزء من كلمات المهرجان: «الخديوي يسطا لوحده حق.. ابعد عنه علشان غشيم، عمرك يوم ما تكون زميل.. متصاحبش هلافيت… العوضي بيقلب أي دولة… أخصامه منه مرعوبين.. فكرنا بنفسك أنت مين».

وسبق ونشر العوضي مقاطع فيديو من العمل عبر صفحته على (انستغرام)، أبرزها وهو راكب حصان وآخر وهو يلعب ملاكمة، في إشارة منه للعمل الذي سيعتمد على الأكشن والإثارة والتشويق بشكل كبير.

مسلسل (اللي مالوش كبير) أول عمل يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لأول مرة بعد زواجهما، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود فكري، وبطولة خالد الصاوي، دينا فؤاد، إيمان السيد ومن إنتاج (سينرجي).