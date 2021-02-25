بعد 40 يومًا على رحيلها.. طلال مارديني يوجه كلمات مؤثرة لوالدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كتب الفنان السوري طلال مارديني كلمات مؤثرة ومليئة بالحزن والألم على فراق والدته الذي مضى عليه 40 يوماً، متمنياً لها الرحمة عبر حسابه الشخصي على (انستغرام).

وقال طلال مارديني في كلماته: «أربعون يوماً مضوا على غياب عزوتي في هذه الحياة.. وغياب حبك وحنانك.. وأنا حتى الآن أنتظر أن أكون في كابوس.. أنتظر أن أستيقظ منه ولكن يوماً بعد يوم أكتشف أنها حقيقة».

وأضاف: «فقدت قواي وبت ضعيفاً، وبات يكسرني كثيراً ذكراك، وتدمع عيني حين تخطرين في بالي.. ادعوا لها بالرحمة.. الله يرحمك يا ماما».

وتوفيت والدة طلال مارديني في يناير الماضي، حيث أعلن وفاتها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلاً: «الله يرحمك يا ماما لا اعتراض على حكم الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون».

من ناحية أخرى، سبق أن أعلن طلال مارديني عن انتهاء الخلاف السائد بينه وبين مواطنه الفنان معتصم النهار، والذي اشتعل بينهما في الفترة الأخيرة على الساحة الفنية، وتم تداول أخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.