ساندي تصدم متابعًا بالردّ على هجومه عليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية ساندي، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، مقطع فيديو ظهرت فيه مع مجموعة من أصدقائها من إحدى مدن الملاهي.

وعلقت ساندي على الفيديو بقولها: “اتبسطنا أوي اليوم ده، تحدي أغنية إزيك النهاردة”، وهي الأغنية التي أطلقتها مؤخرًا.

إلا أنها فوجئت بهجوم شديد من أحد متابعيها بسبب هذا الفيديو حيث اتهمها بالفشل ومحاولة إنجاح أغنيتها “بالعافية” لترد عليه برد صادم قائلة: “أنا بغني عشان أضايقك مش عشان أنجح”.

وكانت ساندي قد كشفت عن كواليس أغنيتها الجديدة “إزيك النهاردة” التي طرحتها مؤخرًا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على “يوتيوب”.

وقالت: “كنت بفكر في سينغل من فترة لكن كنت أؤجله بسبب كورونا.. وأخذت وقتي كي أختار الأغنية بعدما سمعت من عزيز الشافعي، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وأنا أسمعها ظلت عالقة في ذهني واخترتها من بين أغاني كانت حلوة”.

وتابعت قائلة: “تاني يوم كنت عند الموزع هاني يعقوب، بس اللي أخر نزولها إن هاني كان عنده برد وبعد كدة أنا جالي دور برد قاسي بس مش كورونا وقعدت حوالي عشرة أيام أو أكثر.. كان فيروس شديد ومكنتش عارفة أغني بعد كده قررت أسجلها وخلصنا الأغنية في ثلاثة أيام أما التأخير شهر ونصف الشهر فكان بسبب التعب”.