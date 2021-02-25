فيديو.. هند صبري تكشف: ماذا حدث لـ"علا عبدالصبور" بعد "عايزة أتجوز"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة التونسية هند صبري عن مصير شخصية "علا عبدالصبور" بعد 10 سنوات من عرض مسلسل "عايزة أتجوز".

ونشرت هند صبري فيديو على حسابها على موقع "أنستقرام" أكدت من خلاله عن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز" الذي سيحمل عنوان "البحث عن علا" على شبكة "نتفليكس".

وبنيت فكرة مسلسل “عايزة أتجوز” حول الصيدلانية علا التي كانت ترغب في الاستقرار وتسعى جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها لسن الثلاثين فضلا عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يتقدم لها مم يعرضها للعديد من المواقف الكوميدية.

وشارك النجمة التونسية في بطولة المسلسل النجمة المصرية القديرة سوسن بدر والتي من المقرر أن تشاركها بطولة الجزء الثاني أيضاً إلى جانب كل من أحمد فؤاد سليم وكارولين خليل وطارق الإبياري وهو من تأليف غادة عبد العال وكان من إخراج رامي إمام وعرض العمل عام 2010.

