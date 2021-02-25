شكرا لقرائتكم خبر عن كومبارس بمسلسل ابن النظام: هانى رمزى شجعنى وبحلم أكون ممثل والحظ لم يقف معى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تشاهده سوى فى مشهد واحد مع الفنان هانى رمزي، فى مسلسل ابن النظام، حاول بعدها أن يجد لنفسه مكان بين نجوم الفن، إلا أن جهلة بالقراءة والكتابة منعه من ذلك، حاول أن يعرض نفسه على المنتجين، إلا أنه لم يجد قبولا لديهم، هو محمد حلمى عبد الله، ابن مركز بنى مزار، من متحدى قصار القامة الذى مازال يحلم بالعودة إلى شاشة التليفزيون من جديد .

وقال محمد حلمى، إن أول ظهور له على شاشة التليفزيون كان مشهدا صغيرا، قدم فيه الشيشة للمعلم في مسلسل ابن نظام، ويقتحم الفنان هانى رمزى المكان، ولم أقل فى هذا المشهد سوى 3 كلمات فقط.

وأضاف: كنت سعيد جدا بالدور، وكنت أتمنى أن تكون بداية انطلاقه لى على الشاشة لكن لم أجد حظى، مضيفا أن والد الفنان هانى رمزى أخذه إليه وطلب منه أن يشركه معه فى أى مشهد من أفلامه، موضحا: كنت خائف من رفض الفنان هانى رمزى لكنه استجاب لوالده، وأخذني معه فى مسلسل ابن النظام، وتقاضيت أجرا 150 جنيها فقط، وبعدها انتظرت كثيرا من أجل أن أحصل على دور آخر واستمر فى المهنة لكن الحظ لم يحالفنى .

وتابع: عرضت نفسى على السبكى حتى أحصل على دور آخر فى السينما لكن عدم معرفتى بالقراءة والكتابة حال بينى وبين استطاعتي لحفظ الأدوار وهذا سبب فى رفض كثير من الناجين تشغيلي معهم.

وعن حياته قال محمد: أبلغ من العمر 32 عاما ومتزوج ولدى طفلان أحدهما بصحة طبيعية والآخر من قصار القامة مثلى، وأعانى من خشونة فى الركبة وليس لدى أى عمل فأنا لا أعمل واعتمد على معاش والدي.

وأضاف أن حياته سوية ويأخذ الدنيا ببساطة واضحك باستمرار فقد اعتاد الناس على وجهى قد يكون فى بداية عمرى كانت هناك بعض النظرات لكن الآن الحمد لله الناس يتعاملون معى بشكل طبيعى جدا.

وقال: كنت أحلم بالاستمرار فى التمثيل وكان لدى حلما أن كون ممثل كوميدى مثل الفنان هانى رمزى لكن الحظ لم يقف معي، وانتظر الفنان هانى رمزى يتصل بى فى أي وقت لأنه أخبرني أنه سوف يساعدني لأصل إلى ما احلم به .