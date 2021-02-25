شكرا لقرائتكم خبر عن كليب مروان بابلو "غابة" يقترب من 2 مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مروان بابلو يعود للغناء بكليب "غابة"

بعد قرار اعتزال مروان بابلو منذ شهر مارس الماضى وغلق جميع صفحات السوشيال ميديا الخاصة به، عاد مغنى الراب مروان بابلو من جديد بأغنية "غابة"، على قناته على يوتيوب، واقتربت الأغنية من 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، ولا يزال كليب مروان بابلو يحصد المزيد من المشاهدات.

مروان بابلو مطرب مصري يغني بطريقة الراب، ويعرف بأنه عراب الراب، وهو من محافظة الإسكندرية، ويعتبر من أحد أهم أصوات للجيل الجديد من مطربي موسيقى الراب، و"الهيب هوب" في مصر.

مروان بابلو عاد إلى مواقع التواصل الاجتماعى، وفتح حسابه على Instagram ونشر صورة جديدة له، وفى وقت سابق اعتزل مروان بابلو عن الغناء وترك رسالة لجمهوره بعد النجاح الكبير الذى حققه، وأوضح في الرسالة عن سبب اعتزاله، وكتب "محدش يطلب مني أرجع تاني بعد إذنكم .. أنا بتوب لربنا حاليا وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني، وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضوا"، واختتم " ربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفرلي".

مروان بابلو اشتهر بأغنية "الجميزة" التى حققت نجاحا كبيرا، ويشار إلى أن حياته الفنية انطلقت منذ عام 2015 واستمرت 5 سنوات.