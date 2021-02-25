شكرا لقرائتكم خبر عن محبو مصطفى شعبان يلتقطون صورا تذكارية معه بكواليس"عش الدبابير".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الجماهير على التقاط صور تذكارية مع الفنان مصطفى شعبان، خلال تواجده فى أحد أماكن تصوير مسلسله الجديد "عش الدبابير" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، الذى يشارك فى بطولته مع النجم عمرو سعد.

ونشرشعبان، مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، يظهر التفاف الناس حوله حريصين على التقاط الصور التذكارية مع الفنان، دون التعليق عليه بأى شيء".



مصطفى شعبان

وبدأ مصطفى شعبان وعمرو سعد، تصوير أولى مشاهد مسلسلهما "عش الدبابير" مطلع الشهرالجارى، فى العاصمة اللبنانية بيروت، والمسلسل من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وكان من المفترض انطلاق التصوير قبل ذلك، إلا أن السلطات اللبنانية فرضت حظر التجول فى أغلب أنحاء لبنان بسبب تفشى فيروس كورونا، ثم تم الفتح تدريجياً، حتى تمكن فريق العمل من البدء فى تصوير المسلسل.

وجمعت المشاهد الأولى من المسلسل النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، وسيتم تصوير المشاهد تباعاً حسب الجدول الزمنى الذى وضعه المخرج.

وأكد مصدر مقرب من العمل لـ"الخليج 365"، أن هناك تخوفا تسلل لأسرة المسلسل بشأن إعلان الإغلاق فى لبنان مجدداً حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى قررتها الحكومة اللبنانية.



مصطفى شعبان

مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم، وليد فواز، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.