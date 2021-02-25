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شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا عن صوره وعمر كمال قبل وبعد الشهرة: "حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرحمو بيكا مغنى المهرجانات صورتين له هو وعمر كمال من خلال حسابه على موقع انستجرام، ظهرا فيها وهما يمارسان المهنة قبل الشهرة، صورة قبل الغناء وأخرى بجوار سياراتهما، وعلق على وصولهما لذلك بكتابة : "حب ما تعمل حتي تعمل ما تحب".
حمو بيكا وعمر كمال
جدير بالذكر أن مطرب المهرجانات عمر كمال طرح فى وقت سابق من الشهر الماضى آخر أغانيه التى تجمعه مع حمو بيكا، والتي تحمل اسم "سوق الصحاب"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، حيث شاركه الغناء بها مطربا المهرجانات حمو بيكا وموزة، وهى من كلمات محمد غباشي، توزيع شادى وخليل.
حمو بيكا على انستجرام
وروج عمر كمال للأغنية وشوق جمهوره من خلال طرح البرومو الدعائى للأغنية عبر حسابه بموقع إنستجرام، قبلها بأيام وعلق على الفيديو قائلا: "تريند الشارع الجديد.. بكرة الأربعاء.. الساعة 7 على قناتى الرسمية".
من ناحية أخرى وبعيداً عن الغناء يستعد عمر كمال لخوض أول تجربة تمثيلية في فيلم "ديك العياط"، وقال عمر كمال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه استعد لهذا الفيلم بالانضمام إلى إحدى الورش التمثيلية حتى يظهر بشكل جيد وينجح في أداء مشاهد تمثيلية تنال إعجاب الجماهير، كما أنه يقوم أيضا بالتدريب على اللهجة الصعيدية لأنه يجسد دور شخصية صعيدية.
وكان عمرو كمال تعاقد مؤخراً مع المنتج صفوت غطاس وتامرعبد المنعم، على تقديم أغنية فيلم "الشنطة"، ومن المقرر أن يقوم بتسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، وذلك لتكون جاهزة للعرض مع الفيلم، والفيلم تأليف تامرعبد المنعم، ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق والطفلة بيري، وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.