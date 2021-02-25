شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا عن صوره وعمر كمال قبل وبعد الشهرة: "حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرحمو بيكا مغنى المهرجانات صورتين له هو وعمر كمال من خلال حسابه على موقع انستجرام، ظهرا فيها وهما يمارسان المهنة قبل الشهرة، صورة قبل الغناء وأخرى بجوار سياراتهما، وعلق على وصولهما لذلك بكتابة : "حب ما تعمل حتي تعمل ما تحب".



حمو بيكا وعمر كمال

جدير بالذكر أن مطرب المهرجانات عمر كمال طرح فى وقت سابق من الشهر الماضى آخر أغانيه التى تجمعه مع حمو بيكا، والتي تحمل اسم "سوق الصحاب"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، حيث شاركه الغناء بها مطربا المهرجانات حمو بيكا وموزة، وهى من كلمات محمد غباشي، توزيع شادى وخليل.



حمو بيكا على انستجرام

وروج عمر كمال للأغنية وشوق جمهوره من خلال طرح البرومو الدعائى للأغنية عبر حسابه بموقع إنستجرام، قبلها بأيام وعلق على الفيديو قائلا: "تريند الشارع الجديد.. بكرة الأربعاء.. الساعة 7 على قناتى الرسمية".