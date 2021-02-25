من الصعيد.. تعرف على أول مايسترو سيدة تقود الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

افتتحت المايسترو إيمان جنيدي "بيت المايسترو" وهو مركز للثقافة والفنون، يقوم بعمل ورش ودورات في الموسيقى، الرسم، وعدد كبير من أنواع الفنون المختلفة.

"جنيدي" ابنة محافظة بني سويف، هي أول مايسترو للموسيقى العربية في صعيد مصر، تخرجت من كلية التربية الموسيقية عام 1992، ورشحت من قبل وزارة التربية والتعليم للعمل في بعض البلدان كمدرسة للموسيقى.

بعد عودتها إلى مصر، تم ترقيتها لتصبح موجهة للتربية الموسيقية، وتم اختيارها لتدريب طلاب الفريق الفني بجامعة بني سويف، وفي عام 2005 رشحت لتولي قيادة فرقة الموسيقى العربية ببني سويف.

وعلى الرغم من كونها أول امرأة تتولى قيادة فرقة موسيقية في مصر، إلا أنها استطاعت أن تقود الفرقة التي بلغ عدد أعضائها 40 موسيقيا، بأداء أبهر الجميع.

وقدمت "إيمان" على مدار سنوات عروضا موسيقية حققت نجاحا كبيرا، كما حصلت على 7 جوائز منها الجائزة الثانية في مسابقة أفضل مايسترو بمهرجان الفيوم، وذلك بمشاركة 32 مايسترو من الرجال.