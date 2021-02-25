بعد 3 سنوات من "بابا" تفاصيل عودة محمد رمضان للتعاون مع مؤلفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد 3 سنوات من تقديم أغنية "بابا"، بدأ الفنان محمد رمضان الإعداد لتقديم ثاني أغانيه مع مؤلفها الشاعر خالد بدران، إذ يقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية عليها.

خالد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:"العمل على الأغنية بدأ الشهر الماضي، وهي من ألحان إسلام عاطف، وتوزيع عبد الوهاب الرفاعي، وعندما سمعها الفنان محمد رمضان أعجب بفكرتها المختلفة، وبدأ في تسجيلها، ووضع اللمسات الأخيرة عليها، وخاصة أن موضوعها والإيفيه بها يقوم على غرابة أسمها".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يقوم بتصوير مشاهده في مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.