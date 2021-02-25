فيديو.. قصة النشيد الوطني الكويتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل الشعب الكويتي في 25 فبراير من كل عام بالعيد الوطني، وفي هذه المناسبة، ترفرف أعلام الدولة في كل مكان وتزين الشوارع والميادين.

يعد العيد الوطني الكويتي عطلة رسمية احتفالاً بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، وتم إقراره في 19 يونيو 1961 خلال عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح.

وبدأت قصة النشيد الوطني لدولة الكويت عقب تسلم الشيخ جابر الأحمد الصباح منصب ولي العهد ليغير النشيد الأميري الذي كان يعزف في البلاد آنذاك منذ 1961، ويمهد الطريق لنشيد بصناعة وطنية كويتية.



وأقيم أول عيد وطني لدولة الكويت 19 يونيو 1962، وظل الكويتيون يقيمون عيد استقلالهم في هذا التاريخ لمدة عامين، حتى صدر في 18 مايو 1964 المرسوم الأميري الذي جرى بموجبه دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير عبدالله السالم الصباح الموافق يوم 25 فبراير من كل عام.



وظلت دولة الكويت لسنوات تستعين بالسلام الأميري في كل المناسبات الرسمية والوطنية، وفي عام 1961، تبنى مجلس الوزراء الكويتي فكرة عمل نشيد وطني.

وبالفعل تم الإعلان عن مسابقة لتقديم كلمات وألحان للنشيد حتى يكون بديلا للسلام الأميري.







وتم الاستقرار على أن يكون النشيد من إبداعات 3 من مبدعي الكويت حظوا بشرف تأليف وتلحين وتوزيع النشيد الوطني الكويتي، وهم الشاعر أحمد مشاري العدواني، والملحن إبراهيم الصولة، وأشرف على التوزيع أحمد علي.

وتقول كلمات النشيد الوطني الكويتي:

وطني الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع السعد

يَـا مَـهْـدَ آبـاءِ الأُلَـى كَـتَـبُـوا سِـفْـرَ الخُـلُـودِ فـنَـادَتِ الشُـهُـبُ

الـلـهُ أَكــبَــرُ إنَــهُــمْ عَــرَبُ طَـلَـعَـتْ كَـوَاكِــبُ جَـنّـةِ الخُـلْـدِ

وَطَني الكُوَيْتَ سَلِمْتَ للمَـجْـدِ وَعَـلى جَـبِـيـنِـكَ طَـالِـعُ السَـعْـدِ

وَطَني الكُوَيْت وَطَني الكُوَيْت وَطَني الكُوَيْتَ سَـلِـمْـتَ للمَـجْـدِ

بُورِكتَ يَـا وَطَني الكُوَيْتَ لَنَا سَكَنًا وَعِشْتَ عَلَى المَدَى وَطَنا

يَفْدِيـكَ حُـرٌ فِـي حِـمَـاكَ بَـنَـى صَـرْحَ الحَـيَـاةِ بِـأكْـرَمِ الأيْـدِي

وَطَني الكُوَيْتَ سَلِمْتَ للمَـجْـدِ وَعَـلى جَـبِـيـنِـكَ طَـالِـعُ السَـعْـدِ

وَطَني الكُوَيْت وَطَني الكُوَيْت وَطَني الكُوَيْتَ سَـلِـمْـتَ للمَـجْـدِ

نَـحْـمِيكَ يَا وَطَني وَشَـاهِـدُنَـا شَـرْعُ الـهُــدَى وَالْـحَـقُ رَائِـدُنَـا

وَأَمِــيــرُنَـا لِـلْـعِــزِ قَـائِــدُنَــا رَبُ الحَـمِــيّـةِ صَـادِقُ الـوَعْـــدِ

وَطَني الكُوَيْتَ سَلِمْتَ للمَـجْـدِ وَعَـلى جَـبِـيـنِـكَ طَـالِـعُ السَـعْـدِ

وَطَني الكُوَيْت وَطَني الكُوَيْت وَطَني الكُوَيْتَ سَـلِـمْـتَ للمَـجْـدِ