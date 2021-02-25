شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو يعود بكليب "غابة " بعد إعلان اعتزاله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مروان بابلو مغنى الراب يعود من جديد إلى الساحة الفنية، وذلك من خلال كليب "غابة"، بعدما أعلن مراون بابلو اعتزاله الغناء فى وقت سابق، حيث قال عبر حسابه على إنستجرام: "ماحدش يطلب منى أرجع تانى .. بعد إذنكم .. أنا بتوب لربنا حاليا .. وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها منى .. وياريت أى حد سمعنى وصدقنى يعمل كدا برضه وربنا يسامحنى ويهدينى ويثبتنى ويغفرلى".

مروان بابلو شاب اسكندراني وجد الجمهور نفسه في أغانيه

مراون بابلو شاب حقق نجاحا كبيرا فى تجربة غناء الراب، إسكندرانى وجد الجمهور فى أغانيه لسان حالهم يتحدث بلغتهم يغنى لهم وبلهجتهم، لكنه فاجأ الجميع باعتزاله الغناء تماما، بحسب ما أعلن عبر "ستورى" بحسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



مروان بابلو



مروان بابلو

مروان بابلو حذف العديد من أغانيه وكليباته

مراون بابلو حذف العديد من أغنياته وكليباته من قناته على موقع "يوتيوب"، والتى تقدر بنحو 303 آلاف مشترك، وبدأها قبل عامين، لكن أصدقاء مراون بابلو تداولوا أنباء عن عودته للغناء من جديد والسؤال هنا هل رفض الله توبة مراون بابلو، أم أن مراون عاد ليغني ولكن سيغني راب إسلامي؟

مروان بابلو واحد من مقدمى فن "الراب" وهو نوع من الموسيقى التى تدمج الراب مع الهيب هوب، معتمدة على إيقاع راقص مع كلمات تميل إلى الحزن والظلامية الشديدة والكآبة، وقد بدأ "بابلو" حياته الفنية منذ عام 2014، واستمرت لمدة 5 سنوات، ودخل عالم الغناء من بوابة فرق "الأندر جراوند" وموسيقى الراب.



مروان بابلو



مروان بابلو

مروان بابلو من مواليد الإسكندرية، وانطلق من خلال نشر مقطوعات لأغاني راب، عبر السوشيال ميديا، ليكتسب شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.، وفي 2017، طرح مروان بابلو، أغنية "الغلاف - أوزريس" لتحقق صدى واسعا وتكون نقطة انطلاق اكتسب من خلالها جمهور أوسع من المهتمين بهذا النوع من الموسيقى.



مروان بابلو

مروان بابلو تعاون مع السادات، فى عدد من الأغانى، كان من أبرزها وأشهرها "سندباد"، و"أبو مكة"، وفي 2019، جاءت أغنية "الجميزة" ليكون نقطة فاصلة فى حياة مروان بابلو الفنية، ومن أسباب رفع أجره وشهرته.