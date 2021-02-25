شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تعبر عن اشتياقها لوالدتها الراحلة: مهما كبرت بفضل محتاجة حضنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة مى كساب، أنها مهما كبرت ستظل محتاجة إلى حضن والدتها الراحلة، مشيرة إلى أنه الحضن الوحيد الصادق المتجرد المتفانى، معبرة عن اشتياقها وحنينها لها وداعية الله أن يغفر لها ويرحمها.



مى كساب مع والدتها وأسرتها

ونشرت مى، عبر حسابها على انستجرام، صورة مع والدتها الراحلة وعدد من أفراد أسرتها، صحبتها بتعليق: "أمى.. مهما الأيام عدت ومهما الواحد كبر، بيفضل محتاج للحضن الوحيد الصادق المتجرد المتفانى، حضن أمى، الله يرحمك يا أمى يا كل الحياة.. وحشتينى".





وسبق واحتفلت الفنانة مى كساب، بعيد الحب مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا، ونشرت فيديو يجمعهما عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وهما يرقصان داخل السيارة على أنغام إحدى أغنياته، مصحوبة بتعليق: "حبنا مجنون غير أى حب.. كل سنه وانت الحب".

وكانت الفنانة مى كساب، كشفت عن صورة جماعية تضم أبطال عمل مسلسل "اللعبة"، بعد الانتهاء من تصوير الجزء الثانى من المسلسل، الذى يعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، منهم شيكو وهشام ماجد وميرنا وجميل ورانيا يوسف وأوتاكا وغيرهم.

ونشرت مى كساب، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أجمد لعيبة فى مصر.. صباحكم خير ورزق وستروحب ورضا وسعادة، اللعبة 2.. ليفيل الوحش".

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما